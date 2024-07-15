بيلينجهام يفتح قلبه لساوثجيت!



برلين (د ب أ)



أكد جود بيلينجهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيظل دائماً «يحب ويحترم» جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب، بغض النظر عما إذا كان سيبقى أو سيرحل من منصبه، عقب خسارة المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» أمام المنتخب الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ساوثجيت رفض الحديث عن مستقبله، بعدما أنهى مهامه الإعلامية عقب الخسارة 1-2 في برلين.

وقال ساوثجيت لقناة «أي.تي.في سبورت» عقب صافرة النهاية: «أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرار مثل هذا».

وقاد ساوثجيت «52 عاماً» المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولة أمم أوروبا مرتين، لكنه خسر أمام إسبانيا ومن قبلها إيطاليا، بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي قبل ثلاثة أعوام. وبينما يظل مستقبل ساوثجيت غير معلوم، أثنى بيلينجهام على مدرب المنتخب الإنجليزي ودعمه لاتخاذ القرار المناسب.

وقال:«بالنسبة لي، الأمر متروك للمدير الفني وما سيحدده الاتحاد الإنجليزي». وأضاف: «ليس لدي سوى الاحترام لساوثجيت، لأنه منحني مشاركتي الأولى مع المنتخب، وجعلني أشعر أنني في المنزل».

وأضاف: «شعرت خلال العامين الماضيين إنه شخص تجاوزت علاقتي معه كرة القدم قليلاً، حيث أشعر أن بإمكاني أن أفتح قلبي له كثيراً، وأعتقد أن هذا يدل على مدى قيمته كإنسان».

وقال:«مهما كان ما سيحدث مع جاريث، سأظل احترمه، إذا استمر، ساكون عازماً أكثر على الفوز بالمباريات لأجله لأنه يستحق هذا».

وأضاف: «في بعض الأحيان فإن الأرقام ونوعية الإحصاءات، والأرقام القياسية لا تكذب، كان أنجح مدرب للمنتخب الإنجليزي منذ عام 1966، لذلك فإن أي قرار يتخذه، سيظل دائماً يحظى باحترامي وحبي».