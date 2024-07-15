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الرياضة

صندوق الفرجان ينظم برنامجاً لتعليم مهارات الكرة في دبي

صندوق الفرجان ينظم برنامجاً لتعليم مهارات الكرة في دبي
15 يوليو 2024 15:51

 
دبي (الاتحاد)

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أطلق صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية، في أحياء دبي السكنية، ضمن مبادرة نادي صندوق الفرجان الصيفي لكرة القدم، وبالتعاون مع أكاديمية هاتريك، برنامجاً تدريبياً لتعليم مهارات وفنون كرة القدم، يستهدف الأطفال والناشئة من سن 5 سنوات إلى 14 عاماً، ويستمر إلى 19 سبتمبر المقبل في 3 ملاعب بدبي.
ويسعى البرنامج الذي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها ونشاطها الرياضي، إلى تنمية القيم الإيجابية والتنافس الرياضي بين الأطفال والناشئة، واكتشاف كوادر تغذي قطاع كرة القدم في الإمارات بالمواهب، كما يستهدف مساعدة المشاركين على اتباع نمط حياة صحي وسليم.
ويعمل البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في كرة القدم، وتعزيز قدراتهم الفردية والجماعية، بالإضافة إلى غرس قيم العمل الجماعي والروح الرياضية بينهم، حيث يأتي ضمن جهود صندوق الفرجان المستمرة لدعم المواهب الرياضية الشابة في مختلف الأحياء السكنية في دبي، وتوفير فرص مميزة لهم لممارسة الرياضة واكتشاف إمكانياتهم.
ويسعى صندوق الفرجان إلى رعاية ودعم مشاريع الرياضات المجتمعية، والتي ترسخ الاستثمار في القطاع الرياضي، وتشجع على ممارسة الأنشطة البدنية التي تعزز الصحة واللياقة والتفاعل والتواصل المجتمعي، وهو ما يحققه هذا البرنامج، الذي يسعى إلى صقل المواهب وإضفاء أجواء اجتماعية ترفيهية بين أبناء أحياء دبي السكنية، وبما يسهم في تعزيز التواصل والترابط الأسري بينهم.
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «يجسد تنظيمنا لبرنامج تعليم مهارات وفنون كرة القدم، التزامنا بتسخير جميع الإمكانات لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، بهدف اكتشاف المواهب وترسيخ نمط حياة صحي، فضلاً عن تحفيز المشاركين على قضاء أوقاتهم بشكل إيجابي ومفيد».
من جانبه، قال عبدالله علي أحمد، مؤسس أكاديمية هاتريك والقائم على مبادرة تعلم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان: «تستعين الأكاديمية بنخبة من المدربين من الرجال والنساء ممن يجمعون بين الخبرة العلمية والعملية، والذين يعملون على إكساب اللاعبين مهارات كرة القدم التي تساعدهم على إتقان فنون اللعبة الشعبية الأولى، وبما يسهم في اكتشاف لاعبين يمكن أن يكونوا نواة للأندية والمنتخب الإماراتي».

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