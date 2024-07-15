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الرياضة

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
15 يوليو 2024 18:04

دبي (الاتحاد)

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ويضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من: خلفان جمعه بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء: علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي.
ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

منصور بن محمد بن راشد
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