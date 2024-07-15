أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا

لندن (د ب أ)



أشاد أمير وأميرة ويلز بالعمل الجماعي والعزم والتصميم الذي أظهره المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، حيث اعتبرا أن الفريق يعد بمثابة مصدر إلهام للجميع صغاراً وكباراً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ويليام وكيت وجها رسالة للمدرب جاريث ساوثجيت ولاعبيه، بعد يوم من الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، حيث شاركا صورة لطفليهما، الأميرة شارلوت والأمير لويس، وهما يشاهدان المباراة النهائية.

وجاء في رسالة ويليام وكيت: «إلى المنتخب الإنجليزي، كان عملك الجماعي وعزمك وتصميمك مصدر إلهام لنا جميعاً، صغاراً وكباراً، تهانينا لإسبانيا».

وسافر الأمير، وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع ابنه الأكبر جورج إلى برلين لمشاهدة محاولة المنتخب الإنجليزي الفوز باللقب، فيما قال ويليام للفريق عبر وسال التواصل الاجتماعي: «هذه المرة لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لكننا ما زلنا فخورين بكم».

وحقق المنتخب الإسباني اللقب بعد فوزه على إنجلترا 2-1، في المباراة النهائية التي مثلت خيبة أمل للمنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وظهرت صور لويليام وجورج، وهما يقفزان في الهواء ويتعانقان، بعدما سجل كول بالمر هدف التعادل الذي أحيا آمال الإنجليز في الفوز.