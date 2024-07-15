الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا

أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
15 يوليو 2024 18:07

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بيلينجهام يفتح قلبه لساوثجيت!
كوكوريا ساخراً من نيفيل: شكراً على الدعم!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


أشاد أمير وأميرة ويلز بالعمل الجماعي والعزم والتصميم الذي أظهره المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، حيث اعتبرا أن الفريق يعد بمثابة مصدر إلهام للجميع صغاراً وكباراً.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ويليام وكيت وجها رسالة للمدرب جاريث ساوثجيت ولاعبيه، بعد يوم من الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، حيث شاركا صورة لطفليهما، الأميرة شارلوت والأمير لويس، وهما يشاهدان المباراة النهائية.
وجاء في رسالة ويليام وكيت: «إلى المنتخب الإنجليزي، كان عملك الجماعي وعزمك وتصميمك مصدر إلهام لنا جميعاً، صغاراً وكباراً، تهانينا لإسبانيا».
وسافر الأمير، وهو رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع ابنه الأكبر جورج إلى برلين لمشاهدة محاولة المنتخب الإنجليزي الفوز باللقب، فيما قال ويليام للفريق عبر وسال التواصل الاجتماعي: «هذه المرة لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لكننا ما زلنا فخورين بكم».
وحقق المنتخب الإسباني اللقب بعد فوزه على إنجلترا 2-1، في المباراة النهائية التي مثلت خيبة أمل للمنتخب الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.
وظهرت صور لويليام وجورج، وهما يقفزان في الهواء ويتعانقان، بعدما سجل كول بالمر هدف التعادل الذي أحيا آمال الإنجليز في الفوز.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إنجلترا
إسبانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
علوم الدار
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات حققت مكانة عالمية بارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء
اليوم 18:17
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
الرياضة
أمير وأميرة ويلز يشيدان بمنتخب إنجلترا
اليوم 18:07
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
الرياضة
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي
اليوم 18:04
قوات عسكرية متعددة الجنسيات من حلف الناتو
الأخبار العالمية
روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو واليابان
اليوم 18:01
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
الرياضة
وفاة وعنف في احتفال الأرجنتين بـ «كوبا أميركا»!
اليوم 17:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©