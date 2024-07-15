أراوخو يخضع لجراحة في فنلندا

برشلونة (د ب أ)



يخضع رونالد أراوخو، نجم منتخب أوروجواي ونادي برشلونة الإسباني، لعملية جراحية في أوتار الركبة، بعد الإصابة التي لحقت به، خلال مشاركته مع بلاده في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بالولايات المتحدة.

ويسافر أراوخو «25 عاماً» إلى فنلندا لإجراء الجراحة، بعد تقييم حالته بوساطة الجهاز الطبي لبرشلونة لدى عودته إلى إسبانيا، قادماً من أميركا.

وذكر بيان صادر عن برشلونة «الفحوصات الطبية أظهرت إصابة لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو في أوتار الركبة اليمنى».

وأضاف البيان: في غضون الأيام القادمة سيخضع لإجراء جراحي على يد الطبيب لاسه ليمباينين تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي في توركو بفنلندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بيان برشلونة الذي جاء فيه «بعد انتهاء الإجراءات، سيكون هناك تحديث طبي آخر».

وشارك أراوخو في 37 مباراة مع برشلونة وصيف الموسم الماضي من الدوري الإسباني، لكنه خرج مصاباً، بعد مرور 33 دقيقة من المباراة التي فازت فيها أوروجواي على البرازيل بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية لكوبا أميركا قبل نحو أسبوع.