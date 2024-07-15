نادال يتحدث عن «اليوم السعيد» لإسبانيا



باشتاد (أ ف ب)

كلَّل النجم الإسباني رافايل نادال عودته إلى المنافسة للمرة الأولى، منذ خروجه المبكر من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى أواخر مايو الماضي، بفوز في الدور الأول من منافسات الزوجي في دورة باشتاد السويدية الدولية.

وكانت هذه أول مباراة لنادال البالغ 38 عاماً، منذ خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في الدور الأول لرولان جاروس في 27 مايو الماضي، وتدخل في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

ويشارك نادال والنروجي كاسبر رود (25 عاماً) في منافسات الزوجي ببطاقة دعوة، ونجحا في الفوز على المصنفين في المركز الثاني الأرجنتيني جيدو أندريوسي والمكسيكي ميغل رييس-فاريلا 6-1 و6-4.

وفرض نادال ورود الذي يتدرب في أكاديمية رافا نادال في مايوركا، أفضليتهما في المجموعة الاولى وكسباها بسهولة 6-1، قبل أن تشتد المنافسة في الثانية التي توقفت بسبب المطر والنتيجة 3-3، قبل أن يستأنف اللعب ويحسمها الإسباني والنرويجي 6-4 والمباراة في 79 دقيقة.

وقال نادال «لقد لعبنا بشكل جيد، لأنها المرة الأولى التي نلعب فيها معاً»، مضيفاً «نعم، أنا سعيد بالعودة إلى هنا بعد ما يقرب من 20 عاماً، لدي ذكريات رائعة عن هذا المكان من 2003 و2004 و2005، وأنا أستمتع بهذا الأسبوع، وآمل أن نتمكن من الاستمرار».

وتوج نادال بلقب منافسات الفردي في باشتاد عندما كان عمره 19 عاماً عام 2005.

وغاب عن بطولة ويمبلدون هذا الشهر للتركيز على الألعاب الأولمبية التي ستقام على ملاعب رولان جاروس، حيث توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة.

وفي باريس، يعتزم نادال المشاركة في منافسات الفردي والزوجي مع مواطنه كارلوس الكاراز الفائز ببطولة ويمبلدون الأحد للعام الثاني توالياً.

وقال نادال عن فوز ألكاراز بويمبلدون وإسبانيا بكأس أوروبا في كرة القدم الأحد: «لقد كان يوماً رائعاً للرياضة الإسبانية».

وأضاف «لقد لعب المنتخب الإسباني في كأس أوروبا بشكل رائع منذ اليوم الأول وحتى الأخير، نحن فخورون، في جميع أنحاء البلاد، بما فعلوه، لقد كان يوماً سعيداً جداً أمس أيضاً، بفوز كارلوس ببطولة ويمبلدون».

ويشارك نادال، المتوج بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته الاحترافية، في منافسات الفردي في دورة باشتاد ببطاقة دعوة أيضاً، ويستهل مشواره بمواجهة السويدي ليو بورج، البالغ من العمر 21 عاماً، نجل النجم السابق بيورن بورج، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمعتزل منذ فترة طويلة والذي يبلغ الآن 68 عاماً.

من جهته، قال رود: «لقد أدى أداءً جيداً ولعبنا في مباريات زوجي جيدة وكان من الممتع جدًا مشاركة الملعب مع رافا كما هو الحال دائماً».

وأضاف عن توقف اللعب بسبب الأمطار «أنا معتاد على ذلك أكثر من رافا، كوني من النرويج، لقد تقدم في السن، لذا لست متأكداً من شعور الجسم عندما يتعين عليه التوقف والبدء طوال الوقت».