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الرياضة

استقبال ملكي لإسبانيا بطلة أوروبا

استقبال ملكي لإسبانيا بطلة أوروبا
15 يوليو 2024 20:03

 
برلين (د ب أ)

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وصل المنتخب الإسباني، بطل كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، إلى العاصمة الإسبانية مدريد بعد ظهر اليوم الاثنين، وذلك استعداداً لاحتفال كبير مع الجماهير عقب الفوز بالبطولة.
وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي 2-1، أمس الأحد، ليحقق اللقب الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان له: «رحلة العودة كانت مليئة بنفس الأجواء الإيجابية التي كانت متواجدة في معسكر الفريق بالبطولة، وهي واحدة من أهم الأسباب لنجاح هذا الفريق».
ويستقبل الملك فيليبي السادس، الذي حضر مباراة الأمس، الفريق في قصر «زارزويلا»، وبعد ذلك سيتوجه الفريق ليحظى باستقبال آخر من بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء، في قصر مونكلوا.
وسيقول الفريق ومدربه لويس دي لافوينتي بجولة عبر المدينة على متن حافلة مكشوفة إلى موقع الاحتفال في أحد القصور بالعاصمة، وهو الحفل الذي سيقام في المساء.
ومن المتوقع وصول الفريق حوالي الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش.
وأصبح المنتخب الإسباني أول فريق يتوج بلقب كأس أمم أوروبا من خلال الفوز في كل المباريات السبع التي خاضها بالبطولة، ليتقدم بفارق بطولة عن ألمانيا بعد تتويجه باللقب الرابع. وأحرز الفريق بطولاته السابقة في أعوام 1964 و2008 و2012.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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