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الرياضة

المرشحون لخلافة ساوثجيت في تدريب إنجلترا

المرشحون لخلافة ساوثجيت في تدريب إنجلترا
15 يوليو 2024 21:30

 
لندن (د ب أ) 

 

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قال سام ألارديس، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، قبل تولي جاريث ساوثجيت المسؤولية، إن الأخير قدم مع الفريق أداءً جيداً، ووصل إلى أبعد ما يمكن للفريق الوصول إليه معه في ثمانية أعوام تولى فيها المسؤولية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن ساوثجيت قاد المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية الثالثة في تاريخه بالبطولات الكبرى، حيث خسر الفريق أمام إسبانيا 1 - 2 في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.
وبات مستقبل المدرب البالغ من العمر 53 عاماً موضع شك كبير، كما أنه لم يوضح أي شيء بعد نهاية المباراة في برلين.
واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» المرشحين لخلافته في المنصب، في حال رحيله.
إيدي هاو.. يعد مدرب نيوكاسل واحداً من أصل ثلاثة مدربين إنجليز في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وسيكون خياراً يخطى بشعبية بالنسبة للمنتخب.
ونجح المدرب البالغ 46 عاماً، في قيادة الفريق لبلوغ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، كما أنه قاد بورنموث مرتين للصعود إلى الدوري الإنجليزي، كما أنه يتمتع بأسلوب هجومي ستحبه الجماهير الإنجليزية.
جراهام بوتر بوتر «49 عاماً».. كان في طريق رائع قبل أن تتم إقالته من تدريب تشيلسي بعد سبعة أشهر في أبريل عام 2023، وهو لا يتولى أي مسؤولية حالياً، وسبق له أن صنع المعجزات مع فريق أوسترسند السويدي، كما قاد برايتون إلى أعلى مركز له في تاريخه بترتيب الدوري الإنجليزي، ووصف الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كرة فريق برايتون بالممتعة للمشاهدة والتحليل.
ماوريسيو بوكيتينو.. يعد أحد المرشحين البارزين لتولي المنصب، وهو وصيف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع توتنهام، وفاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ولديه سجل تدريبي رائع، خاصة في إنجلترا، حيث نال الإعجاب خلال فترة توليه تدريب ساوثهامبتون.
ويعد المدرب البالغ 52 عاماً، مطوراً للمواهب الشابة، وهو صاحب سجل مميز في ذلك، وأبرز الأمثلة هو كول بالمر، الذي تألق مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني قبل أن يغادر الأخير منصبه بنهاية الموسم الماضي.
جوسيب جوارديولا.. لا تحتاج حقيقة كون جوارديولا أعلى المرشحين لتولي المنصب إلى توضيح، لكن هل لا زال لديه الحماسة الكافية لتولي الوظيفة؟ يعد المدرب الإسباني «53 عاماً» الأكثر تأثيراً في كرة القدم الحديثة، كما أنه سيكون الرهان الرابح لتحقيق الاستفادة القصوى من مواهب المنتخب الإنجليزي، لكن هل سيجازف بسمعته التدريبية من أجل خوض التحدي؟
يورجن كلوب.. المدرب السابق لليفربول وصاحب الشعبية الجارفة والجاذبية الكبيرة لدى الجماهير، يمكن وضعه في المكانة نفسها مع جوارديولا، وفي حال أبدى كلوب «57 عاماً» اهتمامه بتولي ذلك الدور فسيكون من الصعب رفض طلبه، ولا يرغب المدرب الألماني في تولي مسؤولية فريق آخر بالدوري الإنجليزي لكن في حال أبدى اهتماماً بأن يصبح أول مدرب ألماني يتولى تدريب إنجلترا فهذا شأن آخر.

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