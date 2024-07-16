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الرياضة

شرطة أميركا تقبض على رئيس اتحاد كولومبيا

شرطة أميركا تقبض على رئيس اتحاد كولومبيا
16 يوليو 2024 08:28

ميامي (أ ف ب)

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أوقفت الشرطة الأميركية، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، رامون خيسورون، في ميامي، بسبب حادث وقع على ملعب «هارد روك» في ميامي، مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا بين منتخب بلاده والأرجنتين.
وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها أن خيسورون أوقف بتهمة «الاعتداء على ضابط - موظف» في ملعب هارد روك.
وسادت حالة من الفوضى، عندما اقتحم المشجعون بوابات الملعب، مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض، ومحاولة البعض الآخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.
وتغلبت الأرجنتين حاملة اللقب على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، بفضل هدف البديل لاوتارو مارتينيز.
وذكرت صحيفة «إل تييمبو» الكولومبية، أنه لم يُسمح لخيسورون، البالغ 71 عاماً، بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته، بعد حفل توزيع الجوائز.
واشتبك ابن خيسورون مع حارس الأمن الذي منعهم من الدخول.
وأوضحت الصحيفة أن خيسورون، نائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، شارك أيضاً في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.

 

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