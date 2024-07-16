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الرياضة

نابولي ينتظر عرض سان جيرمان لضم «النسر»

نابولي ينتظر عرض سان جيرمان لضم «النسر»
16 يوليو 2024 09:24

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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إذا كان الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، على «قائمة الراحلين» هذا الصيف عن نادي الجنوب الإيطالي، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي الأكثر إلحاحاً في طلب الحصول على خدماته، لم يحرك ساكناً حتى الآن، ولم يتقدم بأي عرض رسمي لنظيره الإيطالي.
وذكرت مصادر صحفية إيطالية، أن الكلام عن رحيل أوسيمين لسان جيرمان شيء، والواقع شيء آخر، لأن «الباريسي» لم ينه إلا صفقة واحدة فقط هذا الصيف، وتتعلق بحارس المرمى ماتفي سافونوف، رغم أنه يعلن من وقت إلى آخر، إنه بحاجة إلى إبرام أكثر من صفقة، لتعويض بعض اللاعبين الذين تخلص منهم هذا الصيف.
وأضافت نفس المصادر أن أوسيمين ليس متأكداً حتى الآن من أنه سيلعب بقميص سان جيرمان في الموسم الجديد.
ومنذ الإعلان عن رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ترددت أسماء نجوم كثيرين للاختيار من بينهم اللاعب المناسب لتعويض رحيله، ويعتبر «النسر النيجيري» أوسيمين الاسم الأبرز بينهم، والذي حرمه ناديه نابولي الموسم الماضي من الرحيل، ولهذا يتمسك بالرحيل هذا الصيف.
ولا يتوقف اهتمام سان جيرمان عند أوسيمين وحده، وإنما يسعى أيضاً للحصول على خدمات الجورجي كفارا تسخيليا زميل أوسيمين في نابولي، وعرض 100 مليون يورو مقابل ضمه، ولكن النادي الإيطالي رفض رحيله، لأن أنطونيو كونتي المدير الفني تمسك بوجود اللاعب، ولهذا اضطر سان جيرمان إلى التركيز على صفقة أوسيمين، لأن كونتي لم يتمسك كثيراً باستمراره مع الفريق، ومازال الدولي النيجيري يأمل في الرحيل إلى أي مكان هذا الصيف.
وترددت أنباء عن رغبة أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات أوسيمين، كما أن هناك طلباً عليه في الدوري الإنجليزي، حسبما ذكر موقع «فوت ميركاتو».
وذكرت مصادر صحفية فرنسية، أن الشرط الجزائي الموجود في عقد أوسيمين يبلغ 130مليون يورو، وإن سان جيرمان مطالب بالتعجيل في التفاوض مع نابولي، من أجل تجنب دفع هذا الشرط الجزائي الكبير وتخفيضه إلى 100مليون يورو على أقصى تقدير.
وذكرت شبكة «سبورت ميدياسيت»، أن أوسيمين ينتظر الآن شيئاً واحداً، هو أن يتقدم سان جيرمان بعرض رسمي في أقرب فرصة، وأن يجهز على الأقل المائة مليون يورو، التي يطلبها نابولي.

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