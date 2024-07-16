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الرياضة

مصر.. 1.25 مليار جنيه لإعداد الرياضيين قبل أولمبياد باريس

مصر.. 1.25 مليار جنيه لإعداد الرياضيين قبل أولمبياد باريس
16 يوليو 2024 10:16

القاهرة (د ب أ)
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن كرة القدم لها وضع مستقل في بلاده وتشمل اتجاهاً واحداً فقط وهو المنافسة لصالح المنتخبات الوطنية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بأبناء مصر الأبطال.
وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: «نقوم منذ 3 سنوات بإعداد الأبطال أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، نرحب بأي نقد ونقوم بالتغيير والتعديل المستمر، ونعمل على إصلاح الأخطاء، فالرياضة المصرية بخير والنتائج جيدة للغاية».
وأضاف: «الرياضة المصرية هي حجم بشري يعبر عن أكثر من 65% من الشباب، وأصبح لها دور في الاتحادات الدولية والمكانة الدولية بشكل منتشر وكبير».
وأوضح: «قدمنا الدعم المالي اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأنفقنا مليار و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية من أجل دعم أولادنا في مختلف الألعاب».

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