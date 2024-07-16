ميسي يُطمئن الجماهير بشأن إصابته

بوينس آيرس (د ب أ)

أعرب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن امتنانه لكل من دعم منتخب بلاده وما زال يقف وراء مشروعه الكبير، بعد التتويج بلقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا».

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد لوقت إضافي على منتخب كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي اختتمت في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، بالولايات المتحدة.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا للنسخة الثانية على التوالي، ليحصل عليه للمرة الـ16 في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منشوراً لميسي على حسابه بتطبيق «إنستجرام»، حيث قال: «لقد انتهت بطولة كوبا أميركا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على الرسائل والتحديات».

أضاف ميسي: «إنني بخير، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملعب مرة أخرى قريباً وأستمتع بما أحب أن أفعله أكثر، أنا سعيد للغاية، خاصة أننا حققنا الهدف الذي كان لدينا».

وكان ميسي اضطر لعدم استكمال المباراة ضد كولومبيا، بعدما تعرض لإصابة بالغة، ليخرج من ملعب المباراة باكياً في الدقيقة 66، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 112، بعد اللجوء للوقت الإضافي عقب تعادل المنتخبين بدون أهداف خلال الوقت الأصلي.

وتحدث ميسي عن زميله آنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً عقب الفوز بكأس كوبا أميركا، حيث قال: «إنه يتركنا ولكن بكأس أخرى، كبار السن، مثله أو نيكولاس أوتاميندي أو أنا، يعيشونها بعاطفة خاصة، مع زملائهم الآخرين الذين خاضوا بالفعل العديد من البطولات ويضيفون خبرتهم أيضاً، ومع مجموعة من الشباب الذين بذلوا كل شيء من أجل كل كرة».

شدد ميسي: «نحن فريق وأيضاً عائلة، إننا مجموعة مذهلة، شكراً لكل من دعمنا، هذا المنتخب الوطني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضاً، فلنذهب إلى الأرجنتين».

وعقب حصوله على لقب كوبا أميركا، أصبح ميسي أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً بالألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما حصد لقبه الـ45 في مشواره الحافل على مستوى الأندية والمنتخبات، متفوقاً على النجم البرازيلي المعتزل داني ألفيش، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.