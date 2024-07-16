«كونميبول» يحدد المسؤول عن فوضى نهائي «كوبا أميركا»



لندن (د ب أ)



ألقى اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» باللوم على مسؤولي ملعب «هارد روك» في ميامي في الفوضى الجماهيرية التي أدت لتأجيل نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا لأكثر من ساعة.

تم تأجيل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين 1- صفر على كولومبيا، وتتويجها باللقب القاري للمرة الـ16 في تاريخها، لمدة 80 دقيقة، بسبب تدافع الجماهير، وذلك في ختام المسابقة القارية التي استضافتها الولايات المتحدة.

وذكر «كونميبول» أن المشاهد التي أعقبت محاولة الآلاف من المشجعين، الذين لا يحملون تذاكر، دخول ملعب المباراة، كانت نتيجة لفشل المسؤولين المحليين في الاستجابة للإجراءات المثبتة.

وأوضح «كونميبول» في بيان: «كما هو معروف، في المباراة النهائية التي أقيمت في ميامي، ذهب المشجعون الذين لا يحملون تذاكر إلى المنطقة المجاورة للملعب، مما تسبب في تأخير الوصول الطبيعي للأشخاص الذين لديهم تذاكر، مما أدى لإبطاء الدخول، وتسبب في إغلاق بوابات الملعب».

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «نظراً لهذا الوضع، كان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم خاضعاً للقرارات التي اتخذتها سلطات ملعب هارد روك، وفقاً للمسؤوليات التعاقدية المحددة للعملية الأمنية».

وأوضح الاتحاد القاري: «بالإضافة للأحكام المحددة في العقد المذكور، أوصى كونميبول السلطات المذكورة باتباع الإجراءات التي تم اختبارها في فعاليات بهذا الحجم، والتي لم يتم أخذها في الاعتبار».

وقال: «نأسف لأن أعمال العنف التي ارتكبها أشخاص يتصفون بالخبث تسببت في تشويه المباراة النهائية التي كانت في طريقها، لأن تكون احتفالاً رياضياً كبيراً».

وكان بيان صدر من قبل مسؤولي الملعب على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قد أشار «حاول الآلاف من المشجعين الذين لا يحملون تذاكر دخول الملعب بالقوة، مما تسبب في خطر شديد للمشجعين الآخرين وضباط الأمن وإنفاذ القانون».

كشف البيان أنه تم إغلاق البوابات «للسيطرة على عملية الدخول بمعدل أبطأ بكثير وضمان سلامة الجميع».