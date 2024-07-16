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أميركا تطلق سراح رئيس اتحاد كولومبيا

أميركا تطلق سراح رئيس اتحاد كولومبيا
16 يوليو 2024 12:03

ميامي (أ ف ب)

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أُطلق سراح رامون خيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، بكفالة، بعدما أوقفته الشرطة الأميركية في ميامي، بسبب حادث وقع الأحد على ملعب «هارد روك» مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا بين منتخب بلاده والأرجنتين.
وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها أن خيسورون أوقف بتهمة «الاعتداء على ضابط -موظف» مساء الأحد في ملعب هارد روك.
وسادت حالة من الفوضى، عندما اقتحم المشجعون بوابات الملعب، مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض ومحاولة البعض الآخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.
وأشار خيسورون بعد الإفراج عنه بكفالة قيمتها ألفا دولار، وفقاً للتقارير، إلى حصوله على بطاقة تصريح لدخول كافة أرجاء الملعب «لكن حارس أمن تجاهلها».
وأضاف لصحيفة «إل هيرالدو»: «أصررت عليه (حارس الأمن)، أنني يجب أن أدخل ودفعني، وحدث شجار سخيف وغير ضروري».
وتغلبت الأرجنتين حاملة اللقب على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، بفضل هدف البديل لاوتارو مارتينيز.
وذكرت صحيفة «إل تييمبو» الكولومبية، أنه لم يُسمح لخيسورون، البالغ 71 عاماً، بدخول الملعب مع ابنه وبعض أفراد عائلته بعد حفل توزيع الجوائز.
واشتبك ابن خيسورون مع حارس الأمن الذي منعهم من الدخول.
وأوضحت الصحيفة أن خيسورون، نائب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، شارك أيضاً في النزاع قبل أن يتدخل ضباط الشرطة.
وأعلنت شرطة ميامي في بيان توقيف 27 شخصاً وطرد 55 آخرين من الملعب أثناء المباراة.

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