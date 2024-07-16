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الرياضة

الأرجنتين تحلم بـ «الذهبية الثالثة» في «أولمبياد باريس»

الأرجنتين تحلم بـ «الذهبية الثالثة» في «أولمبياد باريس»
16 يوليو 2024 12:19

 
بوينس آيرس (د ب أ)

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أشاد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، معرباً عن أمله في فوز «راقصي التانجو» بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.
وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا للمرة الـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1 - صفر، بعد التمديد لوقت إضافي على نظيره الكولومبي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، لينفرد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع أوروجواي.
وقال تابيا في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «نحن سعداء من أجل المجموعة والقائد والجهاز الفني، لقد لعب المنتخب الوطني ليكون البطل، وتمكن من تحقيق ذلك».
وأضاف تابيا «أنا سعيد للغاية، لقد تم تحقيق هدف آخر، واستمتعنا بذلك، الناس سعداء حقاً».
وقال رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني «الآن يتعين علينا أن نذهب إلى باريس، ينبغي أن نفوز بالذهبية الثالثة هناك، ويدرك الناس عندما تبدأ الألعاب المشروع الحقيقي الذي لديهم، وفي باريس سيكون لدينا فريق تنافسي للغاية، نأمل في التتويج بالذهبية، بعد حصولنا على كأس العالم، وهذا يمثل مشروعاً».
وكان منتخب الأرجنتين تُوج بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بأولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في أولمبياد باريس في المجموعة الثانية برفقة المغرب والعراق وأوكرانيا.
يذكر أنه تحت قيادة تابيا، تُوج منتخب الأرجنتين أيضاً بلقب كوبا أميركا 2021 بالبرازيل، ثم كأس فيناليسيما، الذي يجرى بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا، عام 2022، قبل أن يحرز لقب كأس العالم في العام ذاته، للمرة الثالثة في تاريخه، خلال مونديال قطر.
وفيما يتعلق بالمباراة المقبلة لمنتخب الأرجنتين ضد ضيفه المنتخب التشيلي بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» المؤهلة إلى مونديال 2026، المقررة في 5 سبتمبر القادم، قال تابيا «سيكون تاريخاً خاصاً، سيتمكن جميع الأرجنتينيين من الاستمتاع به، ونعرف أن الملعب سيكون صغيراً، لكن الجميع سيحرص على التواجد في المدرجات حتى يتمكنوا من الاحتفال والاستمتاع بهذا الإنجاز».
يشار إلى أن منتخب الأرجنتين يتربع على قمة ترتيب التصفيات برصيد 15 نقطة، بعد خوض الجولات الست الأولى، عقب تحقيقه 5 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

الأرجنتين
كوبا أميركا
باريس
أولمبياد باريس 2024
كولومبيا
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