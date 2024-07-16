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الرياضة

كلباء يدشن معسكر سلوفينيا بـ «تجربة رومانية»

كلباء يدشن معسكر سلوفينيا بـ «تجربة رومانية»
16 يوليو 2024 13:00

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

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يدشن كلباء المعسكر الخارجي في سلوفينيا، بلقاء أحد فرق دوري الدرجة الأولى الروماني، الأربعاء، وهي التجربة الأولى للفريق، بقيادة الصربي فوك رازوفيتش الذي يدرب «النمور» في الموسم الجديد.
ويمنح رازوفيتش الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في الودية المهمة، والتي يقف من خلالها على مدى استيعابهم للخطة الفنية.
من ناحية أخرى، انضم الإيراني مهدي قائدي إلى تدريبات كلباء، بعد وصوله إلى المعسكر، عقب التعاقد معه لمدة موسم بنظام الإعارة قادماً من شباب الأهلي.
ويخوض كلباء 4 مباريات ودية في المعسكر الخارجي مع فرق مختلفة، استعداداً للموسم المقبل من «دوري أدنوك للمحترفين».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
سلوفينيا
رازوفيتش
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