يوكوهاما يقيل كيويل



طوكيو (رويترز)



قال نادي يوكوهاما مارينوس المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، إنه أقال مدربه الأسترالي هاري كيويل، بعد أقل من سبعة أشهر من تعيينه.

ويأتي رحيل جناح ليفربول السابق، بعد أقل من شهرين من خسارة يوكوهاما أمام العين الإماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وعين كيويل «45 عاماً»، الذي لم تكن لديه خبرة كبيرة في مجال التدريب، قبل توليه المهمة، في المنصب أواخر ديسمبر الماضي بديلاً لمواطنه كيفن موسكات، ليصبح بذلك ثالث أسترالي على التوالي، يقود الجهاز الفني للنادي الياباني.

وقبله قاد أنجي بوستيكوجلو وموسكات، يوكوهاما للفوز بلقبي الدوري الياباني في عامي 2019 و2022، لكن مستوى أداء الفريق تحت قيادة كيويل لم يكن مستقراً، وحالياً يحتل المركز 12 بين فرق البطولة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر ماتشيدا زيلفيا.

وجاء فوزه 4-1 على كاشيما أنتلرز الأحد الماضي، بعد أربع هزائم متتالية في الدوري.

وسيتولى جون هاتشينسون أحد أعضاء الطاقم الفني، منذ بداية العام تدريب يوكوهاما بصفة مؤقتة خلفا لكيويل.