165 مشاركاً في «نوخذة أبوظبي»

أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركة 165 مشاركاً ومشاركة، في فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي»، بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه.

وتقام الفعاليات في 3 مناطق، هي شاطئ كاسر الأمواج، ومدينة المرفأ، وجزيرة دلما، التي تحتضن جزءاً من الحدث للمرة الأولى، الذي يستمر إلى 15 أغسطس المقبل، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويتضمن الحدث تدريب البحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية، نظرياً وعملياً، وتعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي، وقراءة سرعة الرياح، والتعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حرص النادي على تبني البرامج الداعمة لتأهيل المبتدئين، وتمكينهم من مهارات النواخذة.

وأضاف: «حريصون على توفير أفضل المبادرات لممارسي الرياضات البحرية، وتعزيز الشغف بجانبيها التراثي والحديث لدى الشباب، وتخريج الأجيال الناشئة، والمشاركة الكبيرة من الفئات المختلفة تعكس التزامنا باستدامة البرامج الداعمة لتطورها».

