سيكو بابا: العين «نقلة حقيقية» في مسيرتي الكروية

العين (الاتحاد)



أشار المالي سيكو بابا المنتقل إلى العين، قادماً من البطائح، إلى أن ارتداء قميص «الزعيم»، يعد «نقلة حقيقية» في مسيرته الكروية، مؤكداً أنه انضم إلى النادي الأكبر والأفضل بلغة المنطق والأرقام على مستوى قارة آسيا، وهذا الأمر الذي يمنحنه الشعور بالفخر والسعادة والاعتزاز، ولا يجد الكلمات التي تعبر عن فرحته بالدفاع عن شعار العين.

وأضاف: أدرك جيداً أن المشوار لا يزال أمامي طويلاً، لأتعلم العديد من الأمور في «قلعة البنفسج»، حتى أتمكن من تحسين وتطوير مستواي، وبذل قصارى الجهود مع الفريق، وأتمنى أن نوفق في حصد المزيد من الإنجازات.

وعن رأيه في مشوار العين بالدوري، قال: الحقيقة عندما كنت لاعباً بالبطائح، والأمر لا يقتصر على شخصي، بل على جميع لاعبي أندية الدوري، فإن مواجهات العين كانت تعني لنا الكثير، وهي أشبه بالتحدي الكبير لكل لاعب يتطلع إلى الارتقاء بمستواه، وتقديم نفسه، وإثبات قدراته على اللعب في مستويات أعلى، وعندما ترى العين يؤدي بهذا المستوى في آسيا، تدرك أنك تواجه فريقاً كبيراً، قياساً بمردوده في بطولات كبرى، لذلك تجدهم يشعرون بالفخر لمواجهة فريق كبير مثل العين.

وحول العروض التي وصلته قبل الانتقال إلى العين، قال: بالفعل تلقيت عدة عروض من أندية إماراتية، وهذا شيء طبيعي، غير أنني اخترت النادي الأفضل والأمثل بالنسبة لي، وعندما تتلقى عرضاً من العين، ليس أمامك خياراً إلا الموافقة، لذلك دفعني عرض «الزعيم» لإغلاق الباب أمام المفاوضات مع الأندية الأخرى.

وأضاف: طموحاتي كبيرة مع العين، وتضمن أهدافاً شخصية وأخرى جماعية، ولكن أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً، خصوصاً أن مشواري طويل للارتقاء بمستواي، والوصول إلى المكانة الجيدة بين لاعبي الفريق، والانضمام إلى الفرق الكبيرة يفرض عليك أن يكون أول أهدافك هو التواجد بالقائمة الأساسية، وهذه الخطوة تُحسن مستواي بكل تأكيد، وبعدها أتطلع إلى حصد الألقاب، وهو المعتاد مع فريق بحجم العين الذي يتيح فرصة الظهور في المسابقات القاري والعالمية.

وقال: «الواقع يؤكد أن جمهور العين هو الأفضل على مستوى قارة آسيا، وهو دائماً ما يطالب الفريق بحصد المزيد من الإنجازات، ويمثل ذلك دافعاً قوياً للاعبين، كما أنهم يجعلون الجميع يبذل قصارى جهدهم، من أجل مصلحة الفريق».