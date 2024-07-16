الشارقة يكسب تجربة ليسين التشيكي بثلاثية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كسب الشارقة مباراته الودية الأولى بالفوز على ليسين التشيكي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن برنامج المعسكر الإعدادي لـ «الملك» في النمسا، والذي انطلق في 10 يوليو الجاري، ويستمر حتى 3 أغسطس.

ويتضمن برنامج إعداد «الملك» خوض 5 تجارب ودية في معسكر النمسا، حيث يخوض الودية الثانية أمام الغرافة القطري الأحد المقبل، فيما لم تتحدد بعد هوية المواجهات الثلاث المتبقية.

وخرج الشارقة خالي الوفاض على صعيد ألقاب في الموسم الماضي، بعدما حل رابعاً في الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 42 نقطة.

ويدشن «الملك» مشواره في الموسم الجديد، بخوض مباراتي «ديربي» على التوالي الأولى أمام خورفكان في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومضيفه دبا الحصن «الوافد الجديد» على دوري المحترفين في «الجولة الأولى».