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الرياضة

بني ياس يضرب برباعية في «الودية الأولى»

بني ياس يضرب برباعية في «الودية الأولى»
16 يوليو 2024 14:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تفوق بني ياس على منافسه تاكوفو الصربي برباعية نظيفة، في الودية الأولى لـ «السماوي» في معسكره الإعدادي في صربيا، والذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.
وأنهى «السماوي» الذي خاض التجربة الأولى تحت إشراف مدربه الجديد البرتغالي جواو بيدرو، الشوط الأول متقدماً بهدفي يوسف نياكاتيه، وأحمد شحدة، قبل أن يضيف الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني بوساطة أبوبكر سيسيه ومحمد المنهالي.
ويتضمن برنامج معسكر بني ياس في صربيا خوض 5 مباريات، حيث يلتقي بقية مبارياته سلوبودا أوزيتشي الصربي 19 يوليو، ورودار برييدور البوسني 22 يوليو، والودية الرابعة مع كارميوتيسا القبرصي 26 يوليو، ويختتم ودياته في معسكره الخارجي يوم 31 يوليو ويتحدد طرفها لاحقاً، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي يوم 1 أغسطس المقبل.
ويدشن «السماوي» الموسم الجديد بلقاء دبا الحصن في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون مباراته الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام ضيفه الجزيرة ضمن «الجولة الأولى».

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