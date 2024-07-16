«أبيض الشاطئية» يواجه السعودية في «دولية باتومي»



جورجيا (وام)



يلتقي يوم الأربعاء منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، مع نظيره السعودي، في مستهل مبارياته ببطولة كأس باتومي الدولية، التي تنظمها اللجنة التنفيذية الدولية في جورجيا من 17 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 7 منتخبات.

ويشارك منتخبنا في البطولة، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم بسيشل في مايو عام 2025.

وأكد وليد المحمدي، قائد منتخب الإمارات، أهمية المشاركة في هذه البطولة الدولية الكبرى، التي تضم 7 منتخبات من مدارس مختلفة، هي الإمارات والسعودية وأوكرانيا ولبنان وجورجيا ولاتفيا والمجر، بما يسهم في زيادة خبرة اللاعبين ورفع درجة استعداداتهم لخوض المنافسات الرسمية المقبلة.

وقال «عقب نتائج منتخبنا في بطولة كأس العالم «الإمارات 2024»، بات الجميع يترقب منا المزيد من الجهد والعطاء، للحفاظ على المكتسبات التي حققناها وعلى رأسها التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى».