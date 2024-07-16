«كورونا» يضرب «طواف فرنسا»!



برلين (د ب أ)



أصبح البلجيكي ماكسيم فان جيلز رابع متسابق يغادر سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن فريق «لوتو دستني»، الذي ينتمي له فان جيلز، أن نتيجة الاختبار الذي خضع له اللاعب جاءت إيجابية، حيث أظهر أعراضاً خفيفة في يوم الراحة الاثنين.

وكان الدنماركي مايكل موركوف، والإسباني خوان أيوسو، والبريطاني توماس بيدكوك، قد غادروا المنافسات أيضاً في وقت سابق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

كما جاءت نتيجة فحوصات الويلزي جيرانت توماس، الفائز السابق باللقب، إيجابية، لكنه سيواصل السباق الذي ينتهي يوم الأحد المقبل.

يذكر أن اختبارات فيروس كورونا ليست إلزامية في المسابقة.