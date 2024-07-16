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موراتا يخضع للفحص في ميلان

موراتا يخضع للفحص في ميلان
16 يوليو 2024 14:41

 
روما (د ب أ)

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يستعد المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو موراتا، للخضوع للفحص الطبي خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لانضمامه لفريق ميلان الإيطالي، وفقاً لتقرير إخباري.
وذكرت شبكة (سكاي) الإيطالية، أنه من المقرر أن ينضم نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لصفوف ميلان، مقابل 9. 10 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق العاصمة الإسبانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مدة تعاقد موراتا مع ميلان، تبلغ 4 أعوام، مع إمكانية التمديد لعام خامس.
وقال إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد للجماهير: «يبدو أن موراتا سيذهب إلى ميلان، نحن نشعر بالأسف، إنه لاعب رائع».
يذكر أن موراتا قاد منتخب إسبانيا للتتويج مؤخراً بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 2 - 1 على إنجلترا في المباراة النهائية بالعاصمة الألمانية برلين.

موراتا
ميلان
أتلتيكو مدريد
إسبانيا
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