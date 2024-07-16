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أولمو على رادر بايرن ميونيخ

أولمو على رادر بايرن ميونيخ
16 يوليو 2024 14:54

 
ميونيخ (د ب أ)

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ما زال بايرن ميونيخ، البطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم، مهتماً بالحصول على خدمات الإسباني الدولي داني أولمو، وفقاً لتقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.
وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الألمانية أن أولمو، لاعب فريق لايبزج الألماني، الفائز مؤخراً مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت بألمانيا، على رادار بايرن ميونيخ، الساعي لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي فقده في الموسم المنصرم لمصلحة باير ليفركوزن.
ويملك أولمو شرطاً جزائياً في عقده مع لايبزج بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني «60 مليون يورو»، حيث يظل هذا البند ساريا حتى يوم السبت المقبل فقط، وفقاً للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أن إدارة لايبزج مستعدة لمناقشة إمكانية بيع اللاعب، حتى بعد انتهاء هذا الشرط، ولكن ليس بأقل من قيمته التسويقية.
ويبدو برشلونة الإسباني حريصا أيضاً على ضم أولمو، رغم الشكوك التي أثيرت حول قدرته على تلبية هذا الشرط.

إسبانيا
بايرن ميونيخ
لايبزج
كأس أمم أوروبا
ألمانيا
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