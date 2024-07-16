بيلينجهام: إنجلترا تحتاج إلى وسيلة لبلوغ «محطة الوصول»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا وريال مدريد، بأن «الأسود الثلاثة» لم يكن على المستوى المطلوب لإحراز كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وشدد على ضرورة أن يحقق نتائج أفضل في المستقبل.

ولم يحصل منتخب إنجلترا على أي بطولة كبرى منذ حصوله على كأس العالم 1966، قبل 58 عاماً، ولكنه تحت قيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي، وضع نهاية لحالة «النوم الطويل»، التي انتابته بالوصول إلى أدوار متقدمة جداً في 3 بطولات كبرى، أولها كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خرج من نصف نهائي البطولة على يد منتخب كرواتيا، ثم خسر النهائي مرتين متتاليتين أمام إيطاليا في «يورو 2020»، التي أقيمت في 2021، وإسبانيا في «يورو 2024»، ولم ينجح في عبور «خط النهاية».

وطالب بيلينجهام في تصريحات أدلى بها إلى مجموعة من الصحفيين الإنجليز، بضرورة أن يعمل المنتخب بقوة أكبر من أجل إسعاد الجماهير وجعلها فخورة بمنتخبها.

وقال: بذلنا الكثير من التضحيات طوال الأسبوع الماضي، وكان ذلك أمراً صعباً، خاصة أننا في نهاية موسم، وهذا بدوره يزيد من صعوبة الوضع، لأننا كنا منهكين ذهنياً وبدنياً، ورغم ذلك كنا نريد أن نحقق شيئاً كبيراً لوطننا، ولم ندخر جهداً في هذا الاتجاه، وقال: الخسارة بهذه الطريقة كانت قاسية.

وأضاف بيلينجهام الذي فاز مع الريال بالدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي: ربما لا نكون لعبنا أفضل مبارياتنا في البطولة، ولكن كانت هناك لحظات جيدة في مباراة النهائي، حيث كان لدينا انطباع بأننا سنعود في المباراة، ولكن الهدف المتأخر للإسبان فاجأنا، وقضى على آمالنا، وهذا الأمر مزقنا.

وتابع: كنا نأمل في دخول التاريخ بالفوز بالبطولة حتى نسعد الشعب الإنجليزي، ونجعله فخوراً، ولكننا لم ننجح، وكان هناك أكثر من سبب لذلك.

وحرص بيلينجهام على أن يؤكد أنه سيكون هناك تحليل دقيق للموقف، من أجل استخلاص النتائج الإيجابية المرجوة، وقال: أعتقد أننا مجموعة شابة قادرة في المستقبل على تحقيق الهدف، ولكننا خيبنا الآمال هذه المرة، ويجب أن نكون على المستوى في لحظة ما قادمة، وإن كانت هناك خبرات وتجارب وأمور كثيرة استخلصناها من البطولة من أجل مستقبل أفضل، أما إذا نظرنا إلى الأمر نظرة سلبية، فلن يتغير شيء أبداً، ومن الأهمية أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وأن نتوصل إلى وسيلة تقود إنجلترا يوماً ما إلى «محطة الوصول».