برشلونة يخطط للتخلص من «3 قلوب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تلقى برشلونة «ضربة قاصمة»، بعد إصابة قلب دفاعه الأوروجواياني رونالد أراوخو، في «أوتار الركبة» خلال مشاركته مع منتخب بلاده في «كوبا أميركا»، وحاجته إلى إجراء جراحة، تبعده عن الملاعب لما يقل عن 4 أشهر.

وتؤثر الإصابة التي لم تكن متوقعة، على خطط برشلونة التي كانت تستهدف بيع أراوخو هذا الصيف، لحل بعض مشاكله المالية، وخاصة أن اللاعب مطلوب في أكثر من فريق كبير، وفي المقدمة بايرن ميونيخ، وبمبلغ كبير يصل إلى 80 مليون يورو، من الممكن أن ينعش خزينة «البارسا».

وذكرت صحيفة ريليفو، أن إصابة أراوخو فتحت الباب أمام احتمال رحيل أحد النجوم الآخرين، وإن برشلونة قد يكون مجبراً على ذلك، والأسماء المتداولة في أروقة النادي، تضم رافينيا وبالدي وجول كوندي وليفاندوفسكي، ولكن المشكلة أن لا أحد منهم يرغب في الرحيل هذا الصيف.

ولما كان الفريق يضم 7 قلوب دفاع، فإنه من المحتمل التخلص من الفرنسي كليمان لينجليه، والإسباني إيريك جارسيا اللذين كانا معارين، والسنغالي ميكائيل فاي الذي يلعب لفريق «برشلونة أتلتيك» بالدرجة الأولى.

والأخير يطالب باللعب في الفريق الأول، ولكن برشلونة لم يتوصل إلى صيغة أو خطة مقنعة لمنحه دقائق مع الفريق الأول.

بالمناسبة هذا المدافع السنغالي الذي يبلغ 20عاماً يلعب أساسياً في أحيان كثيرة مع منتخب بلاده، ويلقبونه بـ «الوحش»، ولكن المشكلة أن الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لا يضعه في حساباته.

وقالت الصحيفة، إن برشلونة على استعداد لبيع جارسيا بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، كما أنه على استعداد أيضاً لبيع فاي، حيث يسعى بورتو البرتغالي للحصول على خدماته، ولكن المفاوضات ما زالت متعثرة.

وأوضحت الصحيفة أنهما إذا بقيا في الفريق، فإن أي منهما لن يلعب بانتظام مع الفريق الأول، وربما لا يلعبان إلا نادراً، رغم أن أراوخو لن يعود قبل منتصف الموسم الجديد.