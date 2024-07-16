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الرياضة

مبابي: أهب حياتي لريال مدريد

مبابي: أهب حياتي لريال مدريد
16 يوليو 2024 15:36

 مدريد (أ ف ب)

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قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لجماهير ريال مدريد الإسباني، في ملعب سانتياجو برنابيو، بمناسبة تقديمه رسمياً لاعباً للنادي الملكي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، «سأهب حياتي لهذا النادي»، مؤكداً مرة أخرى أنه يُحقق «حلم» الطفولة.
وقال ابن الـ 25 عاماً، متحدثاً بالإسبانية بطلاقة: «وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق، لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد، واليوم أصبح حلمي حقيقة، أنا فتى سعيد، سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار، أنا فخور بتحقيق حلمي، وأن أصبح لاعباً في أفضل نادٍ في تاريخ كرة القدم».

إسبانيا
ريال مدريد
كيليان مبابي
دوري أبطال أوروبا
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