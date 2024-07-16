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الرياضة

سالم القاسمي يشارك بمسيرة «الشعلة الأولمبية» في باريس

سالم القاسمي يشارك بمسيرة «الشعلة الأولمبية» في باريس
16 يوليو 2024 16:50

باريس (وام)
شارك المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والآسيوي والعربي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، في مسيرة انطلاق رحلة الشعلة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، استعداداً لانطلاق فعاليات أولمبياد «باريس 2024».
وتستضيف باريس فعاليات الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة.
وتشارك الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية، يتنافسون في 5 ألعاب هي، الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى. وانطلقت الشعلة الأولمبية في مسيرة على مدار يومين، في ختام موكب الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا، حيث قطعت مسافة 60 كلم وحملها 540 شخصاً.
وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تقام قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، حيث تم توجيه الدعوة له بصفته رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، متمنياً التوفيق لفرنسا في استضافة هذا الحدث الأولمبي الكبير، والنجاح والسداد لبعثة الإمارات المشاركة في الأولمبياد.

 

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دورة الألعاب الأولمبية
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