«شراع الإمارات» يشارك في بطولتي المضيق والرباط

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث مشاركته في بطولة المضيق الدولية 2024، والتي تقام على مياه البحر الأبيض المتوسط، بإشراف الجمعية المغربية للشراع، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة كبيرة لعدد من لاعبي ولاعبات أفريقيا وأوروبا.

وتأتي المشاركة في إطار حرص واهتمام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بتوفير فرص الاحتكاك لتطوير أداء عناصر المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات العالمية والقارية والإقليمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتقل وفد اتحاد الشراع والتجديف الحديث، عقب نهاية بطولة المضيق، إلى العاصمة المغربية الرباط لخوض منافسات بطولة الرباط الدولية التي تقام على مياه المحيط الأطلسي خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، كمحطة إعدادية ثانية لعناصر المنتخب التي وصلت مبكراً إلى المغرب منذ بداية الشهر لإجراء معسكر تدريبي قصير.

ويضم وفد منتخبنا الوطني في بطولتي المضيق والرباط الدولتين 6 عناصر (3 أبطال و3 بطلات)هم: عادل خالد ومحمد خالد العويس وعبدالله المرزوقي الذين يشاركون في فئات إلكا 6 و4، وبطلاتنا الصاعدات واللائي يتألقن أيضاً في فئات إلكا 4 و6 وهن: مروة الحمادي وضحى البشر واليازية الحمادي.

وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن بطولتي المضيق والرباط تعدان إحدى المحطات السنوية التي يقصدها نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية ولاعبي ولاعبات الفرق والأندية والأكاديميات، من أجل التحضير وتجهيز وصقل مهارات عناصر المنتخبات الوطنية.

وأضاف العبيدلي: يحرص اتحاد الشراع والتجديف على الاستفادة من هذا التجمع الرياضي الكبير، وإتاحة الفرص لعناصر منتخباتنا الوطنية لخوض التنافس، خاصة مع توفر الإمكانيات اللوجستية وملاءمة ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح.