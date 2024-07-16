«أوبتا» تفضل رويز على رودري

أنور إبراهيم (القاهرة)



تحرص مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية على وضع التشكيل النموذجي، بعد كل بطولة كبرى، وهذا ما فعلته بالنسبة لكأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، التي انتهت بفوز إسبانيا بعد التغلب على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

ولم يضم التشكيل الأمثل أي لاعب من منتخب فرنسا الذي خرج في نصف النهائي على يد الإسبان، بينما يضم 5 نجوم من «لاروخا»، والمثير للدهشة أنه ليس بينهم رودري النجم الساطع في مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي وقع عليه الاختيار، ليكون أفضل لاعب في البطولة، من جانب اللجنة المنظمة والاتحاد الأوروبي «اليويفا».

واستحق منتخب إسبانيا التتويج بالبطولة التي أقيمت في ألمانيا، حيث أنهى مبارياته كلها بالعلامة الكاملة، بدءاً من دور المجموعات، ومروراً بدورالـ16 وربع النهائي ونصف النهائي، ثم المباراة النهائية التي اختتمها بالفوز على إنجلترا.

واختارت «أوبتا» لاعباً واحداً من إنجلترا «الوصيف» وهولندا وسويسرا وجورجيا، بينما اختارت لاعبين من ألمانيا منظم البطولة.

كما اختارت الحارس الجورجي مامارداشفيل «23عاماً» الذي كان رائعاً في تصدياته، حيث تصدى بنجاح لـ 30 تسديدة على المرمى من 38 تسديدة، وأجاد في التدخلات الحاسمة، متفوقاً بذلك بمقدار12 تصدياً عن أي حارس آخر في البطولة.

ويضم التشكيل النموذجي كما أعدته «أوبتا»، مامارداشفيل لحراسة المرمى، وجوشوا كيميتش ظهيراً أيمن، ومانويل أكانجي، ومارك جويهي، قلبي دفاع، ومارك كوكوريا ظهيراً أيسر، وللوسط توني كروس، وفابيان رويز، بينما الهجوم مكون من الجناحين لامين يامال ونيكو وليامز، ومعهما في قلب الهجوم داني أولمو، وكودي جاكبو.

وفي معرض تبريرها لاختياراتها، قالت «أوبتا» إن المدافع السويسري مانويل أكانجي «28عاماً» امتاز بصلابته وحُسن تمركزه، مثلما هو حاله مع ناديه مانشستر سيتي، ووصفته بـ«الصخرة»، أما مارك جويهي «24عاماً» الإنجليزي الوحيد في التشكيل وجندي كريستال بالاس، تألق في الالتحامات، وامتاز الظهير الإسباني كوكوريا بالعدوانية في الدفاع وبمبادراته الهجومية الإيجابية.

أما فابيان رويز «28عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، كان الاختيار الوحيد المثير لدهشة البعض، لأن «أوبتا» فضلته على رودري، بينما اختارت توني كروس «34 عاماً» لرؤيته الثاقبة وتكتيكه المميز، ولم يكن هناك خلاف على اختيارات «أوبتا» لنجوم الهجوم لامين يامال «17عاماً» ونيكو وليامز«22 عاماً»، وداني أولمو «26عاماً» وجاكبو «25 عاماً».