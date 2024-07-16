«قفز الحواجز» ينهي تدريبات المسارات الأولمبية في لندن



لندن (وام)



اختتم منتخب الفروسية لقفز الحواجز، مرحلة تدريبات المسارات الأولمبية، في الإسطبلات المتخصصة بمنطقة دوركنج، في العاصمة البريطانية لندن، بإشراف المدير الفني وليام فانيل، ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

ويخوض المنتخب منافسات بطولة «شارد الدولية» فئة النجمة والثلاث نجوم والخيول الصغيرة، والتي تنطلق الخميس، وتستمر إلى الأحد المقبل، ضمن معسكره الحالي في العاصمة البريطانية لندن.

ويقام معسكر الإعداد في لندن، بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتتوجه خيول منتخب الإمارات إلى العاصمة الفرنسية باريس 29 يوليو الحالي، استعداداً لانطلاقة منافسات قفز الحاجز، في حدائق قصر فرساي.

وتقام اليوم إجراءات الفحص البيطري لخيول منتخب الإمارات، تمهيداً لاعتماد مشاركتها في بطولة «شارد الدولية».

وأكد الفارس عبدالله المري، أن تدريبات المسارات الأولمبية في لندن مرحلة مهمة، ضمن برنامج الإعداد للألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى المشاركة المقررة في بطولة شارد الدولية، لاسيما أن فرسان المنتخب أمام آخر محطة من الاستعداد لأولمبياد باريس بتفاؤل كبير وجاهزية عالية.

وقال «بعد مراحل متدرجة من الاستعداد ومشاركات مختلفة في البطولات الأوروبية ندخل أجواء الأولمبياد بأفضل حالة بدنية وفنية، ونتطلع إلى ترجمة هذه المؤشرات المهمة في المنافسات المقررة بآمال كبيرة تضعنا أمام تحدٍ جديد للمنافسة على أفضل النتائج».