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الرياضة

محمد الشرقي يلتقي المدير العام للهيئة العامة للرياضة

محمد الشرقي يلتقي المدير العام للهيئة العامة للرياضة
16 يوليو 2024 19:02

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في الدولة.
وبارك سموّه لغانم مبارك الهاجري تولّيه إدارة الهيئة، متمنياً له التوفيق في مهامه.
كما اطّلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من المشروعات الرياضية التطويرية التي تعمل عليها الهيئة في المجال الرياضي على المستوى المحلي والدولي.
وأكد سموّه خلال اللقاء، حرص حكومة الفجيرة على تعزيز الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع الرياضة، ومبادراتها داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير مُمكّنات البنية التحتية الرياضية في الإمارة، بما يتواءم وأهداف الخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة والرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود الحثيثة للهيئة العامة للرياضة في الاهتمام بالمبادرات الرياضية ونشرها وتطويرها على مستوى الدولة، منوّهاً سموه إلى أهميّة التعاون بين المؤسسات الرياضية والهيئة، نحو الارتقاء بركائز العمل الرياضي على كافة المستويات.
من جانبه، أعرب غانم الهاجري عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، مؤكداً استعداد الهيئة لدعم تطوير المشروعات الرياضية في الفجيرة، وتعزيز مكانة الإمارة رياضياً على مستوى العالم.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الفجيرة
محمد الشرقي
غانم الهاجري
الهيئة العامة للرياضة
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