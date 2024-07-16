بايرن ميونيخ يقدم إيتو ويقترب من تاه وسيمونز



ميونيخ (د ب أ)



قدم نادي بايرن ميونيخ البطل القياسي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» مدافعه الجديد الياباني هيروكي إيتو، القادم من شتوتجارت الألماني.

واستغل إيتو «25 عاماً» الشرط الجزائي في عقده مع شتوتجارت، ووقع عقداً حتى عام 2028 مع الفريق البافاري، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الألماني في الموسم المنصرم، بفارق مركز واحد فقط خلف شتوتجارت.

عانى البايرن في بعض الأحيان من اهتزاز دفاعه في الموسم المنقضي، حيث ارتكب دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي العديد من الهفوات الساذجة، وكانت هناك تقارير تشير إلى احتمال رحيل الهولندي ماتييس دي ليخت بسبب راتبه المرتفع.

ولم يتم كشف النقاب رسمياً عن قيمة صفقة التعاقد مع إيتو، لكن تقارير أوضحت أن شتوتجارت ربما حصل على ما يقرب من 30 مليون يورو «32 مليون دولار».

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي البافاري خلال مراسم التقديم «لقد حقق تطوراً مذهلاً خلال السنوات الأخيرة، وأنا على قناعة بأنه لم يصل لذروته بعد».

من جانبه قال إيتو «أنا لست شخصاً يابانياً نموذجياً، لكني سأحاول القيام بواجبي بكثير من العمل الشاق، هذه هي العقلية النموذجية اليابانية».

وتعاقد البايرن أيضاً مع لاعب الوسط جواو بالينيا من صفوف فولهام ومايكل أوليز جناح كريستال بالاس.

وتردد أن النادي البافاري يسعى لضم جوناثان تاه نجم باير ليفركوزن بطل «البوندسليجا» وتشابي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يحيط الغموض بمستقبل لاعبي الفريق ليون جوريتسكا وسيرج جنابري وماتيس دي ليخت وجوشوا كيميتش.

وقال فرويند «نريد تعزيز صفوف الفريق، الصفقات التي تمكنا من إبرامها حتى الآن هي ما كنا نحتاج إليه».

وأضاف «سنرى ما ستجلبه الأسابيع المقبلة، كان من المهم بالنسبة لنا أن نقوم ببعض العمل مبكراً، ولا يمكن استبعاد أي شيء، بما في ذلك من سيرحل من اللاعبين، لا يوجد تحديثات جديدة، لكن هناك الكثير من التكهنات».