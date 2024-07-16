الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 إسبان في «التشكيلة المثالية» لـ «يورو 2024»

6 إسبان في «التشكيلة المثالية» لـ «يورو 2024»
16 يوليو 2024 19:42

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«أوبتا» تفضل رويز على رودري
مبابي: أهب حياتي لريال مدريد
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


نال منتخب إسبانيا لكرة القدم حصّة الأسد في التشكيلة المثالية الخاصة بكأس أوروبا 2024 التي نشرها الاتحاد الأوروبي للعبة، بتواجد ستة لاعبين.
وترك منتخب «لا روخا»، منذ فوزه افتتاحاً على كرواتيا (3-0)، وصولاً إلى حسمه النهائي أمام إنجلترا (2-1)، بصمة واضحة في البطولة، ونال تقدير الاتحاد الأوروبي باختيار ستة من لاعبيه في التشكيلة هم الظهير الأيسر مارك كوكوريا، لاعبو الوسط فابيان رويز، داني أولمو ورودري، والجناحان الشابّان لامين يامال ونيكو وليامز.
وجاء المنتخب الفرنسي ثانياً بعد الإسبان، بحجزه مقعدين في التشكيلة عبر حارس المرمى مايك مينيان وقلب الدفاع وليام صليبا.
وأكمل الإنجليزي كايل ووكر والسويسري مانويل أكانجي خط الدفاع، فيما اختير الألماني جمال موسيالا في الهجوم.
وفي ما يلي التشكيلة: مينيان- ووكر، أكانجي، صليبا، كوكوريا - رودري، أولمو، رويز - لامين يامال، موسيالا، وليامز.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إسبانيا
ألمانيا
إنجلترا
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل غابريال أتال يغادر قصر الإليزيه
الأخبار العالمية
ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية
اليوم 20:57
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:46
ترامب ونائبه فانس في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
الأخبار العالمية
استقبال كبير لترامب في اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري
اليوم 20:45
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
الرياضة
«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية
اليوم 20:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©