6 إسبان في «التشكيلة المثالية» لـ «يورو 2024»



باريس (أ ف ب)



نال منتخب إسبانيا لكرة القدم حصّة الأسد في التشكيلة المثالية الخاصة بكأس أوروبا 2024 التي نشرها الاتحاد الأوروبي للعبة، بتواجد ستة لاعبين.

وترك منتخب «لا روخا»، منذ فوزه افتتاحاً على كرواتيا (3-0)، وصولاً إلى حسمه النهائي أمام إنجلترا (2-1)، بصمة واضحة في البطولة، ونال تقدير الاتحاد الأوروبي باختيار ستة من لاعبيه في التشكيلة هم الظهير الأيسر مارك كوكوريا، لاعبو الوسط فابيان رويز، داني أولمو ورودري، والجناحان الشابّان لامين يامال ونيكو وليامز.

وجاء المنتخب الفرنسي ثانياً بعد الإسبان، بحجزه مقعدين في التشكيلة عبر حارس المرمى مايك مينيان وقلب الدفاع وليام صليبا.

وأكمل الإنجليزي كايل ووكر والسويسري مانويل أكانجي خط الدفاع، فيما اختير الألماني جمال موسيالا في الهجوم.

وفي ما يلي التشكيلة: مينيان- ووكر، أكانجي، صليبا، كوكوريا - رودري، أولمو، رويز - لامين يامال، موسيالا، وليامز.