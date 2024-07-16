«قضاة الملاعب» ينهون الفحوص الطبية



أبوظبي (الاتحاد)



أنهى اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع مجموعة رويال هيلث، الشريك الطبي للاتحاد، الفحوص الطبية الخاصة بحكام كرة القدم الذين يُديرون بطولة كأس رئيس الدولة ومسابقات رابطة المحترفين ودوري الدرجة الأولى، وتأتي هذه الفحوص، استعداداً للموسم الجديد 2024– 2025.

وأُجريت الفحوص الطبية على مدار ثلاثة أيام في فروع مجموعة رويال هيلث «هيلث واي ميديكال سنتر بأبوظبي – المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي في مدينة العين - المنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي»، وتحت إشراف لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي: «تُجرى الفحوص لـ «قضاة الملاعب» بصفة سنوية قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد، وتساعدنا نتائجها في معرفة الحالة الصحية لكل حكم، والتأكد من لياقته الصحية، وجاهزيته لبذل مجهود بدني خلال المشاركات التحكيمية المقبلة».

وأضاف رئيس لجنة الطب الرياضي: «إن الفحوص الطبية تُجرى في أول تعاون مع مجموعة رويال هيلث، وفي إطار اتفاقية الشراكة بين اتحاد الكرة والمجموعة التي تم توقيعها في فبراير الماضي، ونحن نشكر مسؤولي وأطباء مجموعة رويال هيلث على جهودهم وتعاونهم معنا خلال فترة الفحوص».