«الإمارات للدراجات» يواصل «الصدارة المزدوجة» في «طواف فرنسا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل فريق الإمارات للدراجات صدارته المزدوجة في «طواف فرنسا» مع نهاية «المرحلة 16»، أمس، والتي شهدت فوز البلجيكي جاسبر فيليبسن دراج فريق ألبيكين ديسونينك بالمرحلة التي امتدت لمسافة 188.6 كلم من جرويسان إلى نيم، على المسار المسطح، ليحصد الانتصار الثالث في مراحل السباق، بالتساوي مع السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الذي احتفظ بصدارة الترتيب للفرقي والفردي، قبل 5 مراحل على نهاية الطواف.

وقطع فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل في أكبر سباق للدراجات في العالم، العام الماضي، في «المرحلة 16» لـ «طواف فرنسا»، متفوقاً على منافسيه إلى الخط بتسارع قوي، وحل ثانياً بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين، وحل ثالثاً ألكسندر كريستوف دراج فريق أونو اكس برو، بينما تعرض بينيام جيرماي لحادث قبل أقل من كيلومترين من النهاية.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، الذي احتفل بالظهور 100، في تاريخ مشاركاته بـ «طواف فرنسا»، بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

وتتواصل الإثارة في «طواف فرنسا»، الأربعاء بإقامة المرحلة «17» لمسافة 177.8 كلم على المسار الجبلي، من سان بول تروا شاتو إلى سوبر ديفولوي، ويصل المتسابقون في المرحلة إلى «جبال الألب» في يوم سيكون مرهقاً بسبب ميل الطريق منذ البداية.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الدراجين لجمع الثواني في الجزء العلوي من الانطلاقة، قبل النزول السريع إلى قمة صغيرة تنهي النصف الثاني الصعب من هذه المرحلة.