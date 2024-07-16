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الرياضة

نواف أحمد يُشارك في إدارة كأس باتومي في جورجيا

نواف أحمد يُشارك في إدارة كأس باتومي في جورجيا
16 يوليو 2024 21:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُشارك الحكم الدولي نواف أحمد حسن، ضمن طاقم الحكام الذي يُدير كأس باتومي الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تقام منافساتها في جورجيا من 17 إلى 21 من الشهر الحالي.
وكان حكمنا الدولي قد شارك في إدارة مباريات البطولة الدولية الودية للكرة الشاطئية التي أُقيمت في فبراير الماضي في سلطنة عُمان.
ويظهر إبراهيم المنصوري المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ضمن مُقيمي حكام البطولة، وكان المنصوري قد شارك (محاضراً ومُقيّماً) لطاقم حكام بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، حيثُ تم تكليفه ليكون مقيماً لنهائي المونديال.
كما شارك إبراهيم المنصوري (محاضراً) ونواف أحمد (حكما مشاركا) في دورة الحكام الدوليين الجُدد التي عقدها الاتحاد الدولي للعبة من 21 مايو إلى 9 يوليو 2024، وشارك فيها 56 حكماً من مختلف الاتحادات الأعضاء.

الإمارات
الكرة الشاطئية
جورجيا
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