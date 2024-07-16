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الرياضة

ميسي يصدم إنتر ميامي!

ميسي يصدم إنتر ميامي!
16 يوليو 2024 21:42

 
لوس أنجلوس (د ب أ)

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يغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الأرجح عن مباراتين على الأقل لفريقه إنتر ميامي الأميركي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في الولايات المتحدة.
وقال جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن ميسي سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد حجم الإصابة.
ورفض مارتينو التنبؤ بما إذا كانت إصابة ميسي ستبعده لفترة طويلة عن المباريات. وأعرب ميسي عن امتنانه لكل من دعم منتخب بلاده، وما زال يقف وراء مشروعه الكبير، بعد التتويج بلقب كوبا أميركا.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني 1 - صفر بعد التمديد لوقت إضافي على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا للنسخة الثانية على التوالي، ليحصل عليه للمرة الـ16 في تاريخه، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منشوراً لميسي على حسابه بتطبيق (إنستجرام)، حيث قال «لقد انتهت بطولة كوبا أميركا، وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات».
أضاف ميسي «إنني بخير والحمد لله، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملعب مرة أخرى قريباً، وأستمتع بما أحب أن أفعله أكثر». أ
وضح ميسي «أنا سعيد للغاية، خاصة أننا حققنا الهدف الذي كان لدينا».
وكان ميسي اضطر لعدم استكمال المباراة ضد كولومبيا، بعدما تعرض لإصابة بالغة، ليخرج من ملعب المباراة باكياً في الدقيقة 66، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 112، بعد اللجوء للوقت الإضافي عقب تعادل المنتخبين بدون أهداف خلال الوقت الأصلي.
وعقب حصوله على لقب كوبا أميركا، أصبح ميسي أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً بالألقاب في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما حصد لقبه الـ45 في مشواره الحافل على مستوى الأندية والمنتخبات، متفوقاً على النجم البرازيلي المعتزل داني ألفيش، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني. 

 

الأرجنتين
ليونيل ميسي
كوبا أميركا
إنتر ميامي
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