نادال يُسقط نجل «الأسطورة بورج»!



باريس (أ ف ب)



حقق المخضرم الإسباني رافايل نادال فوزه الأول في فئة الفردي، منذ خروجه من الدور الأول لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، على حساب السويدي ليو بورج، نجل الأسطورة بيورن، 6-3 و6-4، في الدور الأول لدورة باشتاد السويدية الدولية.

ورغم الخوف الذي شعرت به الجماهير، إثر انزلاق نادال على الخط الأبيض الرطب في بداية المباراة، سيطر ابن الـ38 عاماً، المصنّف أول عالمياً سابقاً، والذي استفاد من بطاقة دعوة للمشاركة في باشتاد على اللقاء، واحتاج إلى ساعة و26 دقيقة فقط لإنهائه لمصلحته أمام نجل الأسطورة بيورن بورج، البالغ 21 عاماً وصاحب المركز 461 عالمياً، والذي شارك بدوره ببطاقة دعوة.

وكسر الإسباني، المتوّج بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته الحافلة بالإنجازات، إرسال منافسه للتقدم 3-1 وضرب 4 إرسالات ساحقة في المجموعة الأولى التي أنهاها خلال 43 دقيقة.

وكرر نادال كسر إرسال بورج في بداية المجموعة الثانية، ليحسمها لمصلحته، محققاً فوزه الثامن في إحدى مباريات دورات الـ«آيه تي بي» هذا العام.

قال نادال الذي لم يلعب في باشتاد منذ فوزه باللقب عام 2005 وهو في سن الـ19 عاماً، مازحاً «هذا أمر جيد، لقد دافعت أخيراً عن لقبي».

وتابع «لم ألعب كثيراً في الأشهر القليلة الماضية، المشاعر رائعة، اللعب أمام مدرجات ممتلئة يعني الكثير بالنسبة لي، ومن حسن حظي أني تمكنت من اللعب من دون هطول الأمطار».

وأردف «حتى في اللحظات الصعبة، تمكنت من الاستمرار بمساعدة الفريق، لكن بالطبع للجمهور تأثير كبير على ذلك. يمنحونني طاقة مذهلة».

وأشاد نادال بمنافسه، نجل المصنّف أول عالمياً سابقاً المعتزل منذ فترة طويلة بيورن بورج (68 عاماً) «إنه لشرف كبير أن ألعب ضد نجل أحد أكبر الأساطير في تاريخ رياضتنا، أعتقد أنه لعب بشكل جيد للغاية، وأمامه مستقبل رائع، أتمنى له كل التوفيق».

وعلى الرغم من بعض الومضات الجيدة التي قدّمها بورج، فإنه لم يتمكن من قلب النتيجة لمصلحته.

وعاد «رافا»، المصنف 261 عالمياً حالياً، إلى الملاعب الاثنين حين خاض منافسات فئة الزوجي مع النرويجي كاسبر رود (25 عاماً) وفازا على المصنفين في المركز الثاني الأرجنتيني جيدو أندريوسي والمكسيكي ميجل رييس-فاريلا 6-1 و6-4.

وسيواجه نادال الذي لم يلعب منذ 27 مايو الماضي وخسارته في الدور الأول في رولان جاروس أمام الألماني ألكسندر زفيريف في طريق الأخير إلى النهائي (خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز)، في الدور الثاني في باشتاد البريطاني كاميرون نوري المصنف خامساً الفائز على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 7-6 و6-4.

وغاب ابن مايوركا عن بطولة ويمبلدون هذا الشهر للتركيز على مشاركته في منافسات التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تقام على الملاعب الترابية في رولان جاروس حيث توّج باللقب 14 مرة (27 يوليو- 4 أغسطس).