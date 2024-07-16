«الفجيرة للرياضات البحرية» يشارك في «عالمية فورمولا المستقبل»

الفجيرة (الاتحاد)

يشارك فريق الفجيرة لـ «فورمولا المستقبل» بـ11 متسابقاً في مختلف الفئات في بطولة العالم لزوارق «فورمولا المستقبل» في جمهورية لاتفيا 2024، حيث أكمل الفريق الاستعدادات للمشاركة في المحفل الدولي، وتمثيل دولة الإمارات، وهو الفريق العربي الوحيد الذي يشارك في هذه البطولات.

ويضم الفريق المشارك، لجين الطنيجي، وهي أصغر متسابقة من الإمارات، حيث تبلغ من العمر عشر سنوات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في فندق البحر بالفجيرة، وتحدث من خلاله أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.