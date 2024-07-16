كارلو لامي: شمبيه يستحق الانضمام لقائمة «الأبيض»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الهولندي كارلو لامي، مدرب حراس فريق نادي النصر، على أحقية حارسه أحمد شمبيه للعودة إلى قائمة المنتخب الأول، وقال: «شمبيه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري، ويستحق الانضمام للمنتخب، وهو أمر مهم للغاية للاعب».

ويتأهب الثنائي شمبيه بجانب بديله الأول عبدالله التميمي «بوفون»، للاستمرار في التناوب على حراسة مرمى «العميد» في الموسم الجديد، وهو ما أكده كارلو لامي مدرب حراس «الأزرق»، حيث قال: «بدأنا التحضيرات خلال المعسكر الاعدادي منذ أسبوع وبشكل تصاعدي، وأعتقد أن الإعداد يسير في الطريق الصحيح».

وأضاف: «التميمي أيضاً لديه شخصية قوية جداً، والجمع بين شمبيه والتميمي أمر مهم»، لافتاً إلى أن الثنائي يحرص على الاستماع بشكل جيد لتوجيهات الجهاز الفني.

وضمت قائمة «العميد» في معسكره الحالي في هولندا، 4 لاعبين في مركز «حراسة المرمى»، وشملت القائمة إلى جانب الثنائي شمبيه والتميمي، الحارس الشاب محمد النجار، والصربي ستيفان بيانوفيتش المنتظر قيده في «فئة المقيمين».

وعلق الهولندي كارلو لامي، مدرب حراس «العميد» قائلاً: «لدينا حارسان من أصحاب الخبرة، مقابل ثنائي شاب يطمح إلى الاستفادة من خبرات زملائهما، وهو أمر مهم للغاية»، مشيراً إلى التجاوب الكبير لحراس المرمى وبقية لاعبي الفريق مع برنامج التحضيرات خلال المعسكر والذي يتضمن خوض حصتين تدريبتين يومياً، خلافاً للمباريات الودية.