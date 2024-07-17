فرنسا تشكو عنصرية الأرجنتين تجاه مبابي!

باريس (أ ف ب)



يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقديم شكوى إلى نظيره الدولي «الفيفا» بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي منتخب الأرجنتين خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي إنسو فرنانديز على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده، بعد الظفر بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد في ميامي.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديز، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 «تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي»، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى «الفيفا».

وجاء في بيان الاتحاد «أمام خطورة هذه الهتافات الصادمة، والتي تتعارض مع قيم الرياضة وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحدي نظيره الأرجنتيني و«الفيفا» بشكل مباشر وتقديم شكوى قانونية بسبب هتافات مسيئة عنصرية وتمييزية».

وضمن سياق متصل، دعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة «إكس»: «مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه يتكرر، وتابعت «الفيفا»: «أي رد فعل؟».