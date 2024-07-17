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الرياضة

إيقاف «الرئيس البديل» لاتحاد الكرة في إسبانيا

إيقاف «الرئيس البديل» لاتحاد الكرة في إسبانيا
17 يوليو 2024 07:47

مدريد (أ ف ب)

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أوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا الذي حلّ بدلاً من لويس روبياليس «المقال» من منصبه، بسبب تصرفه غير الأخلاقي تجاه اللاعبة جيني هيرموسو، لعامين وذلك بعد يومين فقط من فوز منتخب «لا روخا» بكأس أوروبا على حساب إنجلترا 2-1 في برلين.
وأفادت وسيلتا «أوندا سيرو» و«يوسبورت»، أن المحكمة الرياضية الإدارية فرضت عقوبة الإيقاف على روشا بسبب تجاوزه لمهامه بإقالة الأمين العام للاتحاد آنذاك أندريو كامبس.
كما تم تغريم روشا بمبلغ 35895 ألف دولار، بسبب ما اعتبرته المحكمة ثلاث «مخالفات خطيرة للغاية» ارتكبها عندما كان رئيساً للجنة إدارة الاتحاد الإسباني خلال رئاسة روبياليس.
وانتخب روشا الذي شغل منذ أغسطس الماضي منصب الرئيس بالوكالة، لتولي مهامه في 26 أبريل حتى نهاية ولاية روبياليس الذي أقيل من منصبه، وتم رفع دعوى قضائية بحقه بسبب سلوكه مع هيرموسو نجمة المنتخب الإسباني للسيدات، خلال حفل تتويجه بكأس العالم في أغسطس 2023.
وقد تمنع هذه العقوبة روشا من الترشح لرئاسة الاتحاد في سبتمبر المقبل.
وحسب نسخة من القرار المنشور على موقع التواصل الاجتماعي من قبل صحفي من «أوندا سيرو» قررت المحكمة الإدارية للرياضة منع بيدرو روشا «من شغل منصب في أي اتحاد رياضي مهما كان» خلال عامين من إيقافه.
ووفقاً لموقع «يوسبورت»، سيستأنف روشا هذا القرار، ويطلب البقاء في منصبه أثناء دراسة استئنافه، وهو ما قد يسمح له بخوض الانتخابات في سبتمبر المقبل.

 

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