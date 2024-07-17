القاهرة (د ب أ)



أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ومنح حرية المشاركة في المباريات.

وقالت المنظمة في بيان عبر مركزها الإعلامي، إنها تلقت قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية اللاعب، بشأن ارتكابه مخالفتين للقواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة الذي نص على «اكتشاف غير نمطي».

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقاً للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة بالأغلبية عدم فرض عقوبة على رمضان صبحي، مع الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وأضافت أنها أخطرت جميع الأطراف المعنية بهذا القرار، وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد قررت في وقت سابق إيقاف اللاعب، بسبب وجود تلف في عينة المنشطات الخاصة به.