الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا وكلوب يتصدران الترشيحات لتدريب إنجلترا

جوارديولا وكلوب يتصدران الترشيحات لتدريب إنجلترا
17 يوليو 2024 08:33

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إيقاف «الرئيس البديل» لاتحاد الكرة في إسبانيا
6 إسبان في «التشكيلة المثالية» لـ «يورو 2024»


يبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن بديل للمدير الفني جاريث ساوثجيت الذي رحل عن تدريب المنتخب الأول.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، إلى وجود ستة مرشحين لخلافة ساوثجيت، وهم إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، ولي كارسلي مدرب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً، وجراهام بوتر المدرب السابق لتشيلسي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول.
إيدي هاو سيكون واحداً من ثلاثة مدربين إنجليز فقط يعملون في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل.
ونجح هاو في إعادة نيوكاسل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، كما صعد ببورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتميز بالكرة الهجومية التي تفضلها الجماهير الإنجليزية.
لي كارسلي اللاعب السابق لديربي كاونتي وإيفرتون، والذي قاد منتخب إنجلترا للفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً الصيف الماضي.
وشارك كارسلي في 40 مباراة مع منتخب أيرلندا، كما سبق له تدريب كوفنتري وشيفيلد يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي وبرمنجهام.
أقيل جراهام بوتر من تدريب تشيلسي في أبريل 2023، بعد سبعة أشهر فقط من العمل، وهو لا يعمل حالياً، لكنه حقق نجاحات كبرى مع أوسترساند السويدي، كما قاد برايتون لأفضل مرتبة له في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز.
قاد ماوريسيو بوكيتينيو توتنهام إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وفاز مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، بعد تجربة ناجحة مع ساوثهامبتون، لكنه رحل عن تدريب تشيلسي في يونيو الماضي.
يعتبر جوارديولا نموذجاً للكرة الحديثة، وقد حقق إنجازات تاريخية مع مانشستر سيتي، بقيادته لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، كما يرجع إليه الفضل في اكتشاف مجموعة من المواهب الحقيقية في صفوف منتخب «الأسود الثلاثة».
رفض يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول، بعد رحيله عن ملعب أنفيلد عقب مسيرة ملهمة، تدريب أي فريق أخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هل يكون مهتما بتدريب منتخب إنجلترا، كأول مدرب ألماني يقوم بهذه المهمة؟

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
بيب جوارديولا
يورجين كلوب
ماوريسيو بوكيتينيو
جاريث ساوثجيت
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
«نيرفانا» تنضم إلى رعاة علياء عبد السلام
الرياضة
«نيرفانا» تنضم إلى رعاة علياء عبد السلام
اليوم 10:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
بعثة الإمارات في أوتاوا تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين في كندا
اليوم 09:58
الاتحاد يتعاقد مع حسام عوار
الرياضة
الاتحاد يتعاقد مع حسام عوار
اليوم 09:55
أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» في أكتوبر
الرياضة
أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» في أكتوبر
اليوم 09:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©