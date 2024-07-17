جوارديولا وكلوب يتصدران الترشيحات لتدريب إنجلترا



لندن (د ب أ)



يبحث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن بديل للمدير الفني جاريث ساوثجيت الذي رحل عن تدريب المنتخب الأول.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، إلى وجود ستة مرشحين لخلافة ساوثجيت، وهم إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، ولي كارسلي مدرب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً، وجراهام بوتر المدرب السابق لتشيلسي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول.

إيدي هاو سيكون واحداً من ثلاثة مدربين إنجليز فقط يعملون في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة نيوكاسل.

ونجح هاو في إعادة نيوكاسل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، كما صعد ببورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتميز بالكرة الهجومية التي تفضلها الجماهير الإنجليزية.

لي كارسلي اللاعب السابق لديربي كاونتي وإيفرتون، والذي قاد منتخب إنجلترا للفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً الصيف الماضي.

وشارك كارسلي في 40 مباراة مع منتخب أيرلندا، كما سبق له تدريب كوفنتري وشيفيلد يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي وبرمنجهام.

أقيل جراهام بوتر من تدريب تشيلسي في أبريل 2023، بعد سبعة أشهر فقط من العمل، وهو لا يعمل حالياً، لكنه حقق نجاحات كبرى مع أوسترساند السويدي، كما قاد برايتون لأفضل مرتبة له في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد ماوريسيو بوكيتينيو توتنهام إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وفاز مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، بعد تجربة ناجحة مع ساوثهامبتون، لكنه رحل عن تدريب تشيلسي في يونيو الماضي.

يعتبر جوارديولا نموذجاً للكرة الحديثة، وقد حقق إنجازات تاريخية مع مانشستر سيتي، بقيادته لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، كما يرجع إليه الفضل في اكتشاف مجموعة من المواهب الحقيقية في صفوف منتخب «الأسود الثلاثة».

رفض يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول، بعد رحيله عن ملعب أنفيلد عقب مسيرة ملهمة، تدريب أي فريق أخر بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن هل يكون مهتما بتدريب منتخب إنجلترا، كأول مدرب ألماني يقوم بهذه المهمة؟