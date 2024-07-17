مبابي: مركزي في هجوم «الريال» مجرد «تفصيلة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



جاء اليوم الذي انتظره طويلاً نجم الكرة الفرنسية الأول كيليان مبابي، وانتقل رسمياً إلى نادي «حلم الطفولة» ريال مدريد، وحرص في أول مؤتمر صحفي له على أن يوجه رسالة إلى جماهير «الميرنجي»، قال فيها: أنا سعيد جداً لأنني انضممت أخيراً إلى أفضل وأكبر نادٍ في العالم، وهدفي الأول احترام قيمه، والأولوية عندي أن أندمج سريعاً مع المجموعة، وأتمنى أن يحدث ذلك بصورة إيجابية.

وأضاف بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018: ألعب حيثما يريد المدرب أن ألعب، لقد لعبت في باريس سان جيرمان وموناكو في كل مراكز الهجوم، المهم أن أكون في «فورمة» جيدة، والمركز الذي ألعب فيه مجرد «تفصيلة».

ولأن تقديم مبابي كان أمام جمهور غفير بلغ حوالي 80 ألف متفرج، فإنه لمس بنفسه مدى الحب الذي يكنه له المدريديون، ووعد بأن يحول هذا الحب إلى محصلة جيدة على أرض الملعب.

وتابع مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، قائلاً: أنا لم ألعب بعد أية مباراة هنا، ورغم ذلك حظيت بهذا الاستقبال الرائع الذي لا يُصدق من الجماهير، ولهذا أشكرهم من كل قلبي، وأريد أن أثبت على أرض الملعب ما يمكنني عمله.

وأعرب «فتى بوندي المدلل»، عن أمله في أن يكون بمقدوره أن يشارك مع «الريال» في مباراة السوبر الأوروبي 14 أغسطس المقبل.

وأشار مبابي إلى أنه تحدث مع الطاقم الطبي للنادي، وقال: سنرى ما يمكننا عمله، وأتمنى من كل قلبي أن ألعب المباراة، وأعرف جيداً أن «الكوتش» هو من يقرر ذلك، وأبذل كل جهدي في التدريبات من أجل أن ألعب المباراة.