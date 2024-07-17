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الرياضة

أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» في أكتوبر

أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» في أكتوبر
17 يوليو 2024 09:39

القاهرة (وام)

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أعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسمياً، مواعيد ونظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الذي يقام في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة المتحدة للرياضة، في بيان أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال تقام 4 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية 7 أكتوبر.
وأشارت إلى أن البطولة تشمل أبطال الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة، إضافة إلى فريق يحصل على كارت ذهبي من اللجنة المنظمة، ويتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريباً.
ولم يتم تحديد بطل الدوري للموسم الحالي حتى الآن، ويتنافس على اللقب الأهلي وبيراميدز، ويعتبر الأهلي بطل كأس مصر نسخة 2023، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية، ويقام نهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

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