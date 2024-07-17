«نيرفانا» تنضم إلى رعاة علياء عبد السلام



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة، عن توقيع اتفاقية رعاية مع المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام، ممثلة فريق «2050»، وذلك دعماً لمشاركتها في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولاـ 4» و«الجي 15»، والتي تقام في النرويج بداية أغسطس المقبل.

وجاءت رعاية ودعم نيرفانا للسفر والسياحة للفتاة الإماراتية الأولى التي تشارك في سباقات زوارق «الفورمولا- 4» تعزيزاً لحضور وقدرات علياء عبد السلام قبل مشاركتها المقبلة.

وتعد علياء عبد السلام «23 عاماً» الإماراتية الأولى التي تشارك في سباقات «الفورمولا-4»، لتمثل الطموح والرغبة في خوض هذه التجربة المثيرة، حيث تتوجه إلى النرويج في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، للدخول في أجواء البطولة.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة: «نُعبّر عن سعادتنا البالغة بهذه الرعاية المهمة للمتسابقة علياء عبد السلام، والتي تتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز ريادتها على الصعد كافة، ونأمل أن تُشكل الرعاية عنصر دعمٍ قوي لها وحافزاً كبيراً من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات العالمية».

وأضاف «نتمنى للمتسابقة علياء التوفيق والنجاح في بطولة النرويج لزوارق «الفورمولا-4» و«الجي 15»، وتحقيق نتائج قوية تُعزز المكانة الرائدة للمرأة الإماراتية على الساحة العالمية.

ومن جانبها عبّرت علياء عبد السلام عن فخرها الكبير بانضمام نيرفانا إلى مجموعة رعاتها وداعميها قبل انطلاق المنافسة القادمة وقالت: «مع كل خطوة قبيل المشاركة تزداد ثقتي بأنني قادرة على تقديم الأفضل، والوصول إلى مراكز تليق بطموحي في هذه الرياضة، وسعيدة أيضاً بتواجد شركة نيرفانا أحد الداعمين لي في النرويج، وخلال الموسم المقبل».

وأضافت، فخورة بمتابعة ودعم اتحاد الرياضات البحرية، وأتطلع بشغف كبير إلى جولة النرويج التي تُشكل الظهور الرسمي الأول لي في بطولات «الفورمولا-4».