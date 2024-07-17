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الرياضة

نادي أصيل للخيل العربية في ألمانيا يحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسه

نادي أصيل للخيل العربية في ألمانيا يحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسه
17 يوليو 2024 10:30

 
برلين (وام)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، احتفل نادي أصيل الدولي للخيل العربية بألمانيا، بالذكرى الـ 50 لتأسيسه، بمشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية.
وأطلق على الاحتفالية اسم «سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - الذكرى الـ50 لنادي أصيل للخيول العربية»، تكريماً لجهود سموه في دعم الخيول العربية، في جميع أنحاء العالم، بهدف تطويرها وإعلاء شأنها.
حضر الاحتفال، محمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور جورج زولمز رئيس نادي أصيل.
وشاركت جمعية الإمارات للخيول العربية في الاحتفال بالذكرى الـ50 لنادي أصيل، بعرض للخيل العربية، بمشاركة فارس يرتدي الزي الإماراتي التراثي، بما يعكس الارتباط العميق بالخيول العربية، والحضور المتميز للجمعية الإماراتية في الأحداث والفعاليات المتعلقة بها.
وتضمنت الاحتفالية عروضاً للخيول العربية الأصيلة التابعة للنادي، والتي أظهرت روعة الأداء واللياقة، وبراعة الحصان العربي، كما تضمن الحفل سباقات للقدرة والتحمل، ومجموعة من رياضات ركوب الخيل الممزوجة بالثقافة العربية الأصيلة.
وعقب الختام، تبادل الحربي وأولمز الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
يذكر أن نادي أصيل يهتم بالخيول العربية على مدى 50 عاماً، ويرأس النادي الدكتور جورج أولمز صاحب دار النشر التي تحمل اسمه، كما يعتبر أولمز أحد أهم مربي الخيول العربية في ألمانيا وصاحب مزرعة للخيول.

الإمارات
منصور بن زايد
ألمانيا
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جمعية الإمارات للخيول العربية
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